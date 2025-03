Furto di macchine agricole a Pontinia, bottino da 150 mila euro

Furto nella notte a Pontinia, dove ignoti hanno forzato l’accesso a un’azienda specializzata nella vendita di macchine agricole, portando via tre escavatori e diversi pezzi di ricambio per un valore complessivo di 150 mila euro. L’allarme è scattato ieri mattina quando una chiamata al 112 ha richiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione locale. Gli autori del furto si sono introdotti nella rimessa dell’azienda dopo aver praticato un’apertura nella struttura. Sono in corso le indagini da parte dell’Arma al fine di individuare i responsabili, al vaglio degli investigatori le registrazioni delle telecamere presenti in zona.