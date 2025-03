Lutto a Ninfa per la morte di Fulco Pratesi. Il ricordo

LATINA – E’ morto Fulco Pratesi storico presidente del WWF, a lungo consigliere della Fondazione Roffredo Caetani, tra gli ispiratori e i promotori della realizzazione del Parco di Pantanello di Ninfa. Era stato ricoverato qualche giorno fa in una clinica romana e le sue condizioni si sono aggravate fino all’epilogo arrivato nella notte. Aveva 90 anni. Chi lo ha conosciuto, anche qui a Latina, conserva magari un suo disegno, uno schizzo realizzato osservando la natura, amava gli acquerelli in cui spesso la fauna è protagonista. “I suoi disegni sono stati anche il suo modo particolare di comunicare con le persone”, ricorda Massimo Amodio, presidente della Fondazione Roffredo Caetani.

Negli ultimi anni aveva chiesto di essere sostituito nel Consiglio della Fondazione Caetani, la sua ultima visita a Ninfa è stata prima del Covid, ma lo scorso anno aveva voluto mandare un suo videomessaggio in occasione di un evento scientifico.

“Eravamo al corrente delle sue condizioni di salute”, continua Amodio, che è tra i professionisti che raccolsero l’idea di Pratesi di rinaturalizzare l’area intorno al Giardino di Ninfa: “Fulco fu l’ispiratore del progetto di Pantanello, il suo contributo di idee fu fondamentale, per me è stato un punto di riferimento personale, nella vita professionale e di studio, ha ispirato il mio agire ed è stato punto di riferimento per la Fondazione, anche dopo aver lasciato il Consiglio. Un legame forte quello che ha unito Fulco, Ninfa, la Fondazione e tutto quello che oggi noi godiamo, questo non può essere dimenticato“.

Il suo ricordo per Gr Latina

Pratesi, considerato tra i padri dell’ambientalismo italiano, era “architetto, giornalista, autore, disegnatore, fondatore del Wwf Italia di cui è stato a lungo presidente oltre che esempio vivente di ecologismo attivo, è stato la guida per un’intera generazione di naturalisti”, scrive proprio il Wwf Italia in un comunicato.