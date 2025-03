Aggredito a Londra nel 2022, esce dal coma e ringrazia Fondi

LATINA – Di lui abbiamo tanto parlato. Si chiama Marco Pannozzo e fu vittima di un’aggressione violenta fuori dal pub di Londra in cui lavorava come cameriere. E’ stato a lungo in coma e i cittadini di Fondi hanno sostenuto nel tempo la sua famiglia anche con una raccolta di offerte in denaro. Ieri, guarito, ha preso parte al Consiglio Comunale della sua città per ringraziare il sindaco Beniamino Maschietto, l’assemblea presieduta da Giulio Mastrobattista e l’intera cittadinanza per il supporto, il calore e l’affetto dimostrati dopo il pestaggio avvenuto nella capitale britannica nella notte tra il 2 e il 3 dicembre del 2022. Dopo giorni durissimi, un lunghissimo ricovero e un intervento, Marco è tornato a casa dalla sua famiglia e, ieri, leggendo un breve scritto, ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno aiutato in tanti modi diversi: supportando la sua famiglia, con una donazione, dandogli forza anche con la sola vicinanza.