Latina, rinviata per maltempo la sfilata dei carri allegorici

LATINA – A causa di condizioni meteo avverse , la sfilata dei carri allegorici prevista per il pomeriggio di oggi a Latina è stata rinviata a lunedì 3 marzo con lo stesso programma a partire dalle ore 14.30.

Le ordinanze legate al Carnevale saranno valide dunque per la giornata di lunedì. Resta al momento inalterato il programma di eventi previsto per martedì 4 marzo. Lo comunica il Comune di Latina.

Rassicura l’assessore Gianluca Di Cocco per la coincidenza con lo stop idrico prolungato programmato da Acqualatina. In un post, Di Cocco invita tutti a godersi la festa: lunedì con la sfilata dei carri e martedì grasso con il concerto dei Banana Split e il ricordo di Tino Di Marco.

IL POST – “Cari cittadini, genitori e amici, come oramai sapete tutti visto il brutto tempo, la sfilata dei carri di Carnevale di quest’anno, è stata rinviata a lunedì 3 marzo, unica data disponibile per poter festeggiare insieme. Purtroppo, i nostri cari carristi sono impegnati in altre località e non sarebbe stato possibile trovare un’altra giornata. Sappiamo quanto i bambini aspettano questo evento con trepidazione e non possiamo deluderli! – scrive Di Cocco – Per garantire che tutti possano godere al meglio della giornata, abbiamo predisposto il posizionamento di servizi igienici chimici in tutto il centro. Vogliamo assicurarci che la festa si svolga nel massimo comfort, anche se temporaneamente dovremo fare a meno dell’acqua corrente a causa dei lavori necessari di Acqualatina. È fondamentale portare a termine questi lavori per evitare disagi nelle scuole il giorno successivo.

Ricordate, Carnevale è il momento magico in cui i nostri piccoli possono diventare tutto ciò che desiderano! Dai costumi da supereroi agli incantati abiti da principesse, ogni bambino avrà l’opportunità di sentirsi protagonista di un mondo fantastico. In un’epoca in cui gli adulti possono lasciarsi andare a polemiche e discussioni, è bello sapere che i nostri figli vogliono solo divertirsi e vivere momenti di spensieratezza. Facciamo del nostro meglio per essa riempire questa esperienza di gioia!

E non dimenticate: martedì prosegue la festa con un concerto imperdibile dei BANANA SPLIT, una gioia per i nostri piccoli! Sarà un’occasione straordinaria per ballare e cantare insieme, creando ricordi indimenticabili.

Siamo entusiasti di festeggiare insieme a voi e ai vostri bambini lunedì 3 marzo! Non vediamo l’ora di vedere tanti costumi colorati e sorrisi felici!

Grazie per la collaborazione”.