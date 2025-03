Sopralluogo in Via Varsavia, Celentano: “Trovata la soluzione per la sede della Cri”

LATINA – Il Comune di Latina metterà a disposizione della Croce Rossa locali idonei per la conservazione e distribuzione dei pacchi alimentari e per lo svolgimento di corsi di formazione.

“Dopo un primo incontro avvenuto la settimana scorsa con i referenti del comitato locale della Croce Rossa e l’amministrazione comunale e dopo il sopralluogo di oggi presso la sede di via Varsavia, di proprietà dell’ente, abbiamo trovato la soluzione che soddisfa tutti i requisiti, affinché l’organizzazione di volontariato possa continuare a svolgere tutte le attività a sostegno della popolazione”, ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano, esprimendo viva soddisfazione per “il risultato che risponde positivamente e tempestivamente all’appello lanciato alle istituzioni dalla Cri, appena dieci giorni fa”.

“Questa mattina, insieme all’assessore ai Servizi Sociali Michele Nasso, mi sono recata nell’ex scuola di via Varsavia – ha riferito il sindaco Celentano – per effettuare un sopralluogo congiunto con la Cri, a cui hanno preso parte la dirigente comunale Alessandra Pacifico con il personale del dipartimento Patrimonio, il presidente del comitato locale della Cri Lorenzo Munari e la delegata all’Area sociale dell’associazione Lisa Coletto. All’interno della struttura abbiamo individuato un locale di circa 250 metri quadrati, interamente ristrutturato e dotato di accesso autonomo e di servizi igienici, utile agli scopi dell’organizzazione di volontariato che avrà anche la possibilità di utilizzare l’auditorium dell’ex plesso scolastico in caso di necessità per i corsi. La soluzione ha trovato pieno sostegno tecnico e degli assessori competenti, oltre a Nasso, Ada Nasti per il Patrimonio e Gianluca Di Cocco per la Protezione civile che sin da subito mi hanno supportato per trovare una nuova sede alla Cri”.

“Sono molto orgogliosa – ha proseguito la prima cittadina – del fatto che siamo riusciti in così breve tempo a garantire degli spazi per un’organizzazione che opera con passione, dedizione e professionalità a Latina e in tutto il mondo, intervenendo nelle emergenze per fornire assistenza alle popolazioni. Ora, trovata la soluzione, procederemo con gli atti necessari per mettere a disposizione i locali individuati al comitato locale della Cri”.