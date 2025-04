A Cisterna per ritirare la somma vinta deve pagare 10 mila euro, la vittima denuncia tutto

CISTERNA – Ancora una truffa ai danni di anziani.

Hanno comunicato alla donna tramite sms la vincita di un’ingente quantitativo di denaro che come condizione per il ritiro aveva però il pagamento da effettuare in più tranches di 10mila euro, attraverso ricariche su carte postepay. La vittima una donna di 75anni del posto ha però denunciato tutto ai Carabinieri di Cisterna di Latina che in tempi brevi hanno denunciato i responsabili, tre uomini, rispettivamente di 70, 55 e 22 anni, per il reato di truffa in concorso. Le carte sono risultate intestate ai tre uomini, per loro è scattata la denuncia per truffa in concorso.