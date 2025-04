Sabaudia: arando il terreno trova pistola e proiettili

SABAUDIA – Arando un terreno adiacente la propria abitazione trova un barattolo contenente una pistola mugnum calibro 357 con matricola illeggibile e 6 proiettili.

A fare la scoperta un bracciante agricolo di Sabaudia che ha subito chiamato Carabinieri.

I militari dopo un accurato sopralluogo, hanno sequestrato l’arma e del relativo munizionamento. Ora sono in corso gli accertamenti per la ricostruzione della matricola e per stabilire l’eventuale utilizzo dell’arma in eventi delittuosi.