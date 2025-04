A Latina, portano la droga alla scampagnata, un 17 enne si sente male

LATINA – Voleva trascorrere la giornata di festa facendo un pic nic, ma qualcuno di loro ha pensato anche di prendere un po’ di droga, solo che uno di loro si è sentito male.

La comitiva di adolescenti ha scelto un’area attrezzata della periferia di Latina per il picnic poi diventato un incubo.

Uno di loro infatti, un giovane di Latina di 17 anni, come ha riportato il quotidiano Latina Oggi, ha richiesto i soccorsi di un’ambulanza e poi è finito in ospedale, perché colto da un forte stato di agitazione. Al personale sanitario ha dichiarato di avere fatto uso di Lsd. Il ragazzo è stato comunque sottoposto a tutti gli accertamenti medici del caso e gli è stata somministrata una terapia idonea prima delle dimissioni.