Controlli straordinari a Terracina, Fondi e Sperlonga: 30enne trovato con uno sfollagente

Nella serata di ieri i carabinieri della Compagnia di Terracina hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, nei comuni di Terracina, Fondi e Sperlonga, per contrastare lo spaccio di stupefacenti, i reati predatori e monitorare la circolazione stradale.

Durante i controlli, i militari hanno denunciato in stato di libertà un 30enne di Terracina, già noto alle forze dell’ordine, per porto abusivo di arma bianca. L’uomo è stato fermato a bordo della sua auto e, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di uno sfollagente, che è stato immediatamente sequestrato.

Nel corso del servizio complessivo sono stati controllati 27 veicoli, identificate 43 persone, verificata la posizione di 6 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e ispezionate 2 attività commerciali.