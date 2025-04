A Minturno c’è Yoga Now, lezioni gratuite sul lungomare di Scauri

MINTURNO – Quattro appuntamenti con “Yoga Now” per vivere momenti di benessere psico-fisico, relax e crescita personale all’aperto. Dopo il grande successo dello scorso anno, tornano sul lungomare di Scauri le lezioni gratuite per tonificare corpo e spirito. Gli appuntamenti si terranno il 3, 10, 17 e 24 maggio, dalle ore 8.30 alle 10.00, sulla Terrazza sul mare.

L’iniziativa, che prevede anche laboratori di danza e movimento, è patrocinata dal Comune di Minturno: “L’intento dell’Amministrazione – dichiara l’Assessore Giuseppe Pensiero – è di contribuire alla valorizzazione delle discipline che promuovono momenti di aggregazione, armonia e benessere. Con questa bellissima proposta, che già lo scorso anno ha avuto un enorme seguito, il lungomare si trasforma in una grande palestra all’aperto per dare la possibilità a cittadini e turisti di praticare yoga in un ambiente accogliente e sereno”.

“Yoga Now” è l’iniziativa ideata dall’omonima associazione, con sede a Formia, per portare la meditazione anche al di fuori dei centri specializzati. La pratica dello yoga in riva al mare, in connessione con la natura, è un’esperienza unica che aiuta a trarre maggiori benefici per l’equilibrio di corpo, mente e spirito. Le lezioni gratuite sono aperte a tutti, anche a chi non ha mai praticato yoga: gli interessati a partecipare sono invitati a portare con sé un tappetino, un telo e un cuscino.

Un’altra iniziativa programmata, con il patrocinio del Comune, è l’appuntamento “International Yoga Day”, promosso da Yoga Room di Marina di Minturno. L’evento, che si svolgerà in due giornate, culminerà il 22 giugno con la speciale lezione di yoga e meditazione al tramonto presso la suggestiva Torre di Scauri. Anche in questo caso, sarà offerta a tutti la possibilità di praticare gratuitamente la disciplina con la guida di insegnanti esperti: “Sarà questa un’ulteriore occasione per consentire a cittadini e turisti di approcciare allo yoga in un contesto ambientale di assoluta suggestione” conclude l’Assessore Giuseppe Pensiero.