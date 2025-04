Latina, al via il censimento degli impianti carburanti

Il Comune di Latina avvia la prima fase dell’aggiornamento del Piano di Razionalizzazione della rete carburanti, con l’avvio di un censimento degli impianti attivi e dismessi sul territorio comunale. Il tema è stato al centro della seduta odierna della Commissione Attività Produttive, presieduta da Simona Mulè, che ha definito il provvedimento «un passo atteso da anni e strategico per adeguare il Comune alle normative e rilanciare l’economia locale».

Il censimento, redatto dallo Studio Tecnico Mattioli, ha rilevato la presenza di 63 impianti attivi, la maggior parte dei quali su aree private (57 su 63), e una distribuzione variegata per tipologia di carburante: benzina e gasolio (62), Gpl (18), metano (7), ricarica elettrica (3). Sono invece sei gli impianti dismessi, per cui sono in corso le operazioni di rimozione e bonifica.

Il piano tiene conto anche delle nuove normative regionali e comunitarie – come la Legge Regione Lazio n.8/2001 e la Direttiva Bolkestein – che incentivano l’integrazione di attività alternative, quali somministrazione di alimenti e bevande, autolavaggi e altri servizi complementari.

«Dopo oltre vent’anni dall’adozione del vecchio piano del 2000, apriamo una nuova fase di riordino e sviluppo del settore – ha spiegato Mulè –. Un lavoro accurato, che parte da un censimento capillare e punta a rendere la rete più moderna, sicura e sostenibile».

Nel corso della seduta è stato deciso anche di includere nel piano una mappatura degli impianti “storici”, da tempo dismessi ma con rilevanza dal punto di vista industriale o architettonico, con l’obiettivo di tutelarne la memoria o valutarne una riconversione.

Per l’assessore alle Attività Produttive, Antonio Cosentino, l’aggiornamento del piano rappresenta un’opportunità concreta di sviluppo: «Il nuovo strumento di pianificazione tiene conto non solo della sicurezza e delle esigenze urbanistiche, ma anche delle evoluzioni di mercato, dalla mobilità elettrica alla sostenibilità ambientale. Sarà fondamentale il confronto con le categorie economiche per costruire insieme regole funzionali e condivise».

Concluse le attività di censimento, la Commissione avvierà ora la seconda fase, dedicata all’aggiornamento normativo e al confronto con gli operatori del settore.