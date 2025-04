Aprilia, arrestato 32enne per violenze e reati contro l’ex compagna

Un uomo di 32 anni è stato arrestato ad Aprilia dai Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. Il provvedimento è scattato a seguito delle indagini avviate dopo una serie di episodi risalenti allo scorso mese di marzo, che vedono l’uomo accusato di gravi reati ai danni della sua ex compagna. Tra le ipotesi contestate figurano maltrattamenti in ambito familiare, lesioni personali, violenza sessuale, furto e indebito utilizzo di carte di credito. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina, come disposto dall’autorità giudiziaria.