Latina, il PD apre il confronto sull’impiantistica sportiva

Si terrà oggi, lunedì 14 aprile alle ore 18, presso le Officine del Sapere in via San Carlo da Sezze 18 a Latina, un forum pubblico promosso dal Partito Democratico del capoluogo pontino per accendere i riflettori sulla situazione dell’impiantistica sportiva sul territorio. Un appuntamento voluto per aprire un confronto tra istituzioni, società sportive e cittadini, con l’obiettivo di promuovere politiche più incisive a sostegno dello sport di base.

L’incontro sarà introdotto dal segretario cittadino del PD, Marco Cepollaro, e coordinato da Paolo Iannuccelli e Alessandro Del Missier. Al centro del dibattito, la necessità di interventi concreti per colmare il gap strutturale che da anni penalizza lo sviluppo dell’attività sportiva a Latina, pur in presenza di risultati di rilievo ottenuti da atleti e società locali in ambito nazionale e internazionale.

“Il Pd – spiega una nota – da sempre è impegnato in modo costante e capillare nel mondo dello sport, con particolare attenzione all’impiantistica di base. I democratici si battono per evitare che anche lo sport diventi elemento di disuguaglianza, mentre rimane fondamentale per la sua funzione sociale ed educativa. Lo sport è un pezzo importante della strategia sanitaria italiana, perché dove si fa più sport c’è una salute migliore. La frammentazione dell’offerta è molto forte tra i territori, Latina ha sempre brillato per risultati ottenuti dai propri atleti in campo nazionale ed internazionale nonostante una cronica carenza di strutture idonee all’attività, sia negli sport di squadra che individuali. L’investimento sugli impianti e sui servizi sportivi non fa parte in questo decisivo momento storico delle politiche di sviluppo del Paese: servono risorse per costruire nuovi impianti, ma anche per garantirne la gestione. L’accesso allo sport deve diventare un diritto garantito per tutti, il Governo italiano deve comprendere la necessità di assistenza tecnica per i Comuni che devono realizzare i progetti, seguendo il criterio del fabbisogno e non solo della capacità di vincere i bandi. Un plauso sentito plauso da parte del Pd per le società sportive di Latina e zone limitrofe, che tra molte difficoltà si rivelano attori sociali fondamentali sul territorio. Gli ostacoli sono tanti, specialmente sul piano economico vista la recessione in atto. Gli Enti locali sono proprietari del 65% degli impianti sportivi e sono i primi a necessitare del supporto finanziario per favorire la riqualificazione e l’ammodernamento degli stessi ma alle parole non fanno seguito i fatti”.