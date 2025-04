Latina, tentano una rapina e aggrediscono i Carabinieri: arrestati due cittadini tunisini

Due cittadini tunisini di 22 e 29 anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina con le accuse di lesioni personali, tentata rapina in concorso, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento dei militari è avvenuto nella notte, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112. Secondo quanto ricostruito, i due uomini – già noti alle forze dell’ordine – si sarebbero resi responsabili, nella serata precedente, di un’aggressione nei confronti di un 34enne, nel tentativo di sottrargli il telefono cellulare. Durante il controllo, uno dei due, il 29enne, avrebbe cercato di fuggire, opponendo resistenza e aggredendo i militari nel tentativo di sottrarsi all’identificazione. I due arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati condotti presso le camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Aprilia. Per entrambi è previsto il rito direttissimo nella giornata odierna per la convalida dell’arresto.