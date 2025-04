Benacquista Assicurazioni Latina Basket riceverà Crifo Wines Ruvo di Puglia

LATINA – Si torna a giocare al Palasport di Cisterna di Latina, dove domenica 13 aprile alle ore 18:00 la Benacquista Assicurazioni Latina Basket riceverà la Crifo Wines Ruvo di Puglia in occasione della giornata numero 36 del Campionato di Serie B Nazionale.

I nerazzurri, ancora in forze ridotte per via delle assenze per infortuni, si apprestano ad affrontare la terzultima gara della regular season in cui si troveranno di fronte una delle Big del girone B. Dopo lo stop subito in terra reatina, la formazione pontina non si è abbattuta, ma è tornata in palestra e ha continuato a lavorare con il preciso obiettivo di non arrendersi e lottare fino alla fine. Attualmente, conquistare la permanenza diretta nella categoria è quasi impossibile, ma Latina (penultima a 18 punti, seguita da Rieti a 12 e preceduta da Cassino a 20) è consapevole di dover combattere sia per provare a ottenere un migliore piazzamento, sia per essere pronta ad affrontare gli eventuali play-out con lo spirito giusto.

Ruvo occupa la parte altissima della classifica (46 punti) e scenderà sul parquet con l’intento di difendere l’attuale secondo posto, conteso anche da Luiss (46 con scontro diretto favorevole a Ruvo) e Gema Montecatini (44). I pugliesi sono reduci da una netta vittoria casalinga sulla Virtus Roma (77-59) che ha allungato la loro striscia positiva e aumentato ulteriormente la loro fiducia. Il roster della Crifo Wines è stato allestito per disputare un campionato di vertice e provare a fare il salto di categoria: giocatori come Jackson, Borra o Musso (tutti hanno vestito la canotta nerazzurra in passato) per citarne alcuni, sono un vero e proprio lusso per la Serie B Nazionale.

La sfida si prospetta difficile, ma anche stimolante.