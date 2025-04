A Pantanello la Lipu festeggia i 60 anni e insegna ai visitatori i messaggi contenuti nel canto degli uccelli

LATINA – Imparare ad ascoltare gli uccelli significa non solo ascoltare una musica soave, ma anche avere un bollettino dello stato di salute dell’ambiente in cui ci troviamo. Lo raccontano gli esperti della Lipu riuniti oggi a Pantanello e nel Giardino di Ninfa, per festeggiare i primi 60 anni di vita e di impegno in difesa degli uccelli. Una data importante alla quale sono arrivati pronti a consegnare al ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin, il nuovo inventario delle Iba, le aree più importanti per la tutela degli uccelli e i loro habitat: 240 aree per oltre 9,3 milioni di ettari, pari al 31% del territorio nazionale, di cui il 75% terrestri e il 25% costiere e marine. Per quasi la metà (113) si tratta di aree nuove rispetto all’inventario precedente (2002), mentre per 81 aree sono state apportate modifiche riguardo i confini, l’habitat e i dati ornitologici raccolti.

Un festeggiamento speciale che la Fondazione Roffredo Caetani ha voluto accogliere a Pantanello, nell’ Oasi Lipu popolata da numerose specie di uccelli in nidificazione, quali, tra le altre, airone rosso, falco di palude e moretta tabaccata. Le parole di oggi saranno: Uccelli, Canto, Habitat, Oasi, Bellezza e Valore.

“Il canto degli uccelli non è soltanto una delizia dell’ascolto, una delle musiche naturali più belle in assoluto, ma è il modo in cui gli uccelli ci comunicano lo stato di salute della Terra. Quando cantano fanno musica e ci danno degli avvisi”, ci spiega il direttore generale della Lipu Danilo Selvaggi.

L’appuntamento di oggi non sarà l’unico, ma il primo di una serie che si terranno nel 2025 per ripercorrere come la Lipu ha cambiato radicalmente anche la percezione di questo particolarissimo mondo degli uccelli. “Quando la Lipu è nata nel 1965 non esisteva una protezione degli animali selvatici e nemmeno delle aree protette. Gli animali selvatici erano divisi tra la selvaggina da cacciare e gli animali nocivi da sterminare. La Lipu è nata anche per cambiare questa mentalità e per dire che la natura è qualcosa di molto importante di cui dobbiamo prenderci cura.