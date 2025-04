Cisterna, denunciato il titolare di un’attività per irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina hanno denunciato a piede libero un uomo di 29 anni, residente a Cisterna di Latina, legale rappresentante di un’attività commerciale, per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso di un’ispezione effettuata nella giornata di ieri, i militari hanno accertato la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) con il coinvolgimento del medico competente, nonché l’assenza della prevista sorveglianza sanitaria per i dipendenti. A seguito delle irregolarità rilevate, sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo superiore a 3.500 euro.