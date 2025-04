Coppa d’Oro della Maga Circe vince Umberto D’Aiello con la sua Triumph TR3 del 1957

SABAUDIA – Si è conclusa l’edizione 2025 della Coppa d’Oro della Maga Circe, la prestigiosa manifestazione dedicata alle auto d’epoca sportive costruite entro il 1965. L’evento ha portato sulle strade della provincia di Latina circa 40 equipaggi, protagonisti di una sfilata raffinata e suggestiva a bordo di autentici gioielli a quattro ruote.

Da Sabaudia a San Felice Circeo, passando per Sermoneta, Fossanova, Carpineto, Roccamassima, Segni, Cori e Norma, le vetture hanno trasformato il territorio pontino in un museo itinerante del motorismo storico, attirando appassionati e curiosi da ogni dove.

«Siamo molto soddisfatti sia per la qualità delle vetture presenti sia per il successo dell’evento, che ha portato tantissime persone in provincia di Latina facendo conoscere gli angoli più interessanti e culturalmente significativi della nostra zona», ha dichiarato Enrico D’Antrassi, neo presidente del Clas, il Circolo Latina Automoto Storiche, organizzatore della manifestazione con il supporto del vice presidente Maurizio Cucciolla e del direttore tecnico Michele Di Mauro.

La classifica finale – Sul gradino più alto del podio è salito Umberto D’Aiello, a bordo della sua splendida Triumph TR3 del 1957. Seconda posizione per l’equipaggio formato da Matteo Fusillo e Giovanna De Petrillo sulla Porsche 356 SC del 1959, mentre il terzo posto è andato a Riccardo Aspesi e Giulia Ventimiglia con una Lancia Appia GTE Zagato del 1961.

Tutti i partecipanti si sono cimentati nelle prove di regolarità, competizioni in cui la precisione è tutto: le vetture hanno affrontato tratti chiusi al traffico con l’obiettivo di rispettare tempi al secondo e mantenere una velocità costante, evitando penalità e dimostrando grande abilità al volante.

La manifestazione ha unito sport, cultura e territorio, celebrando la bellezza del motorismo d’epoca e valorizzando al contempo il patrimonio della provincia di Latina. La giornata conclusiva si è svolta presso Il San Francesco Charming Hotel di Sabaudia, dove si sono tenute le premiazioni ufficiali.

All’evento hanno preso parte anche Costanzo Truini, consigliere federale ASI, e Isabelle Piselli, delegato ASI, testimoniando il prestigio e la risonanza nazionale che la Coppa d’Oro della Maga Circe ha ormai consolidato.