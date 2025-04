Basket, Benacquista Latina sconfitta ai supplementari da Ruvo 75-79

(foto Marika Torcivia)

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket esce sconfitta dalla terzultima giornata del campionato di serie B nazionale, ma a testa alta. Contro Ruvo, una partita difficile, disputata ancora in formazione ridotta, davanti un avversario di alto livello, ma i nerazzurri sono riusciti comunque a portare la partita ai supplementari quando i pugliesi hanno strappato la vittoria sul punteggio di 79-75.

“Una partenza bruciante da parte della Benacquista, una buona gestione del ritmo gara e la capacità di rimanere concentrati – si legge nella nota della società che analizza il match – . Qualche ingenuità e percentuali non ottimali al tiro, soprattutto nella seconda parte, e una sfida che si è rivelata equilibrata e molto fisica. Il finale incandescente, l’overtime punto a punto e il fallo sistematico negli ultimi secondi hanno mandato in archivio il match con il successo dei pugliesi, ma con i pontini che escono a testa altissima da un confronto che li ha visti competere con la seconda forza del girone. Tra le cose positive della serata il giusto atteggiamento avuto dai nerazzurri e il rientro nelle rotazioni, seppur ancora non al top della condizione e per pochi minuti, di Capitan Baldasso. Doppia doppia per Caffaro (16 punti, 12 rimbalzi) e Rossi (15 punti e 10 rimbalzi). In doppia cifra anche Ambrosetti (10) e Bechi che è stato il miglior realizzatore nerazzurro con 18 punti personali. Per il numero 2 di Latina anche 6 assist distribuiti ai compagni”.

Il prossimo appuntamento è per sabato 19 aprile alle ore 18:00 al PalaMacchia, dove i nerazzurri faranno visita alla Toscana Legno Pielle Livorno, in occasione della penultima giornata della regular season.