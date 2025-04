Giornata “pontina” per Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo

LATINA – Domani, sabato 12 aprile, Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, sarà in visita nella provincia di Latina per una serie di incontri.

La giornata inizierà a Cori, con un momento conviviale e di confronto con gli amministratori PD del comprensorio lepino, organizzato in collaborazione con il consigliere regionale Salvatore La Penna. A seguire, il programma prevede alcune visite aziendali e una riunione a Cisterna con il circolo locale del Partito Democratico, il sindaco Valentino Mantini e l’amministrazione comunale.

Alle ore 18.00 si terrà un appuntamento pubblico ad Aprilia, presso “Il Pidocchietto” in via dei Lauri. L’evento sarà presieduto dal nuovo segretario di Circolo, Davide Zingaretti, ed è prevista la presenza anche del segretario regionale, Daniele Leodori. «Sarà un’occasione importante – dichiara il segretario provinciale del Pd, Omar Sarubbo – per confrontarci sul rilancio di un’Europa coesa, forte e solidale. Un’Europa oggi sotto attacco dei sovranisti e dei populisti, compresi quelli italiani al governo del Paese, che lavorano per riportare indietro le lancette dell’orologio, verso un tempo dominato dall’egoismo delle nazioni».

«Ad Aprilia – aggiunge Sarubbo – parleremo anche della situazione politica locale e del nostro impegno per costruire un’alternativa credibile, capace di restituire alla città un buongoverno fondato su efficienza e legalità».