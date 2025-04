La Provincia di Latina entra nella Rete dei Comuni Sostenibili: via libera dal Consiglio Provinciale

LATINA – La Provincia di Latina entra nella Rete dei Comuni Sostenibili per consolidare una politica orientata alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con le dimensioni del Benessere Equo e Sostenibile (BES) definite a livello nazionale. Lo ha deciso il Consiglio provinciale.

“Scegliamo di entrare nella Rete dei Comuni Sostenibili per dotare la nostra Provincia di strumenti operativi che ci consentano di misurare concretamente l’impatto delle nostre politiche pubbliche e orientarle verso la qualità della vita, la tutela ambientale e lo sviluppo equo. Questo ci permetterà di cogliere le nuove opportunità legate alla programmazione europea e nazionale, rendendo più forte e competitivo il nostro territorio”, commenta il presidente il Presidente dell’Ente Gerardo Stefanelli.

Per il Consigliere provinciale e Presidente della Commissione Sviluppo e Tutela del Territorio, Dario Bellini “l’ingresso nella Rete rappresenta anche una leva strategica per migliorare la programmazione provinciale, in quanto l’Associazione fornisce annualmente una relazione sugli indicatori da utilizzare come base conoscitiva nei principali strumenti di pianificazione. Inoltre, sarà possibile valorizzare e dare visibilità a tutte le iniziative sostenibili del territorio, rafforzando il dialogo con i cittadini e il senso di appartenenza ad un percorso collettivo”.

Fondata nel 2021, la Rete dei Comuni Sostenibili promuove tra Enti locali e territoriali l’applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile attraverso un sistema strutturato di monitoraggio, pianificazione e collaborazione.

Tra i principali benefici per gli Enti aderenti, l’ utilizzo di indicatori affidabili e aggiornati per valutare le politiche locali, il supporto nella redazione del Piano d’Azione per il Comune Sostenibile (Agenda Locale 2030), la partecipazione facilitata a bandi europei, statali e regionali legati alla sostenibilità, la messa in rete di esperienze e buone pratiche tra gli enti locali membri e gli strumenti di comunicazione per accrescere la consapevolezza dei cittadini sui temi dello sviluppo sostenibile.

"Le istituzioni locali hanno un ruolo chiave nel guidare la transizione ecologica e sociale. Come Provincia, vogliamo essere promotori di un modello virtuoso che possa fare rete con Comuni, Regioni e Città Metropolitane per costruire comunità più resilienti, inclusive e consapevoli". conclude Stefanelli