Latina, entra in vigore prima di Pasqua il nuovo Piano Sosta. Novità per ibride e minicar

LATINA – Entrerà in vigore il 18 aprile 2025 il nuovo regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Latina, approvato tramite delibera del consiglio comunale.

«Fino alla fine del mese – dichiara l’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco – gli ausiliari del traffico saranno a disposizione dei cittadini per fornire chiarimenti e informazioni dettagliate sulle modifiche introdotte. Saranno facilmente riconoscibili e presenti in diversi punti strategici della città, pronti a rispondere a domande e a risolvere eventuali dubbi».

Quali sono le novità principali da tenere a mente, lo ha spiegato a Gr Latina proprio l’assessore Di Cocco

I cittadini avranno tempo fino al 30 aprile per adeguare i propri abbonamenti alle nuove disposizioni, recandosi presso gli uffici SCT in via Neghelli 44, dove il personale è disponibile per offrire supporto e spiegazioni.

«Invitiamo tutta la cittadinanza – conclude l’assessore – a cogliere questa opportunità per approfondire la conoscenza delle nuove regole, alcune delle quali derivano direttamente dalle recenti modifiche al Codice della Strada, così da favorire un utilizzo più consapevole ed efficiente degli spazi di sosta e dei nuovi abbonamenti».