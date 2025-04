La Provincia di Latina protagonista nella valorizzazione della Regina Viarum

LATINA – La Provincia di Latina partecipa da protagonista all’edizione 2025 dell’Appia Week, la grande rassegna nazionale dedicata alla valorizzazione della Via Appia, recentemente riconosciuta come 60° sito UNESCO. Dal 21 al 27 aprile, l’intero tracciato dell’antica Regina Viarum, da Roma a Brindisi, sarà attraversato da centinaia di eventi culturali, sportivi e divulgativi, con il coinvolgimento di enti, associazioni e comunità locali. Tra i territori più attivi spicca quello di Terracina, dove il Circolo Legambiente “Pisco Montano”, con il patrocinio della Provincia di Latina, della Cabina di Regia per la Via Appia, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e degli enti locali, ha promosso una serie di appuntamenti che mettono in luce la straordinaria eredità storica e archeologica del territorio. Il momento centrale si terrà sabato 26 aprile alle ore 11.30, presso la Casa-Torre di età sillana, lungo l’antico tracciato della Via Appia Claudia. L’incontro prevede un intervento a cura della referente di Salvalarte Appia Unesco del Circolo Legambiente Terracina, che racconterà la storia di uno dei monumenti più antichi e affascinanti della città, testimone silenzioso del passaggio secolare di viaggiatori, soldati e mercanti. L’evento, aperto al pubblico e a ingresso gratuito, intende restituire visibilità a un patrimonio poco conosciuto ma di grande valore. L’adesione della Provincia di Latina alla rassegna nazionale non è soltanto un atto simbolico, ma si inserisce in una strategia ben precisa di promozione culturale e turistica. Attraverso la Cabina di Regia “Via Appia”, fortemente voluta dal Presidente Gerardo Stefanelli e sostenuta da un protocollo d’intesa tra i Comuni del tratto provinciale, si sta costruendo una governance territoriale che unisce storia, sostenibilità e sviluppo. La volontà è quella di fare rete, superare i confini amministrativi e offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza integrata, in grado di valorizzare tanto la Via Appia quanto altri percorsi come la Francigena del Sud. «Appia Week non è solo un calendario di eventi, ma un’occasione concreta per riconnettere i nostri territori alla loro storia e proiettarli nel futuro» – dichiara Gerardo Stefanelli, Presidente della Provincia di Latina –. «La nostra adesione nasce dalla convinzione che cultura, ambiente e partecipazione siano leve fondamentali per uno sviluppo realmente sostenibile e condiviso. La Via Appia, oggi riconosciuta dall’UNESCO, è un filo rosso che ci unisce e ci sfida a costruire politiche intelligenti e inclusive». Appia Week rappresenta un’occasione straordinaria per accendere i riflettori su questo patrimonio condiviso e riscoprire, attraverso cammini, pedalate, narrazioni e incontri, l’identità profonda dei nostri luoghi. La Provincia di Latina continuerà a investire con convinzione in progetti capaci di coniugare cultura, comunità e futuro.