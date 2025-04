La Regione Lazio a New York, Rocca “Istituzioni vicine alle imprese”

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha incontrato ieri, presso la sede del Consolato Generale d’Italia a New York, alle ore 18 (nella notte italiana), i corrispondenti delle testate giornalistiche italiane. Il punto stampa ha riguardato la seconda giornata della missione della Regione Lazio nella Grande Mela, nell’ambito dell’iniziativa che vede il Lazio Regione d’Onore 2025 della NIAF. Il presidente Rocca ha tracciato un bilancio estremamente positivo dei primi due giorni della missione.

«Essere Regione d’Onore della NIAF rappresenta per il Lazio non solo un grande motivo d’orgoglio, ma anche un’importante occasione per valorizzare le nostre eccellenze imprenditoriali in un mercato strategico come quello statunitense. Oltre 60 realtà tra grandi aziende, PMI e start up del nostro territorio hanno potuto incontrare interlocutori di primo piano del panorama economico americano, creando connessioni, scambiando idee e confrontando modelli di sviluppo. Una missione preparata da tempo, che arriva in un momento di tensione globale a livello economico. Ma è proprio in questi momenti che dobbiamo far sentire più forte la presenza delle Istituzioni alle nostre aziende. Guardando al futuro con fiducia, perché non esistono dazi o tariffe sulle idee e la creatività, in cui eccelliamo da sempre. La capacità di innovare e trovare soluzioni delle imprese italiane, e in particolare di quelle laziali, è motivo di orgoglio e di speranza nel futuro», ha detto il presidente Rocca.

Al punto stampa hanno partecipato anche il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli e il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti.

«Per favorire l’attrazione di investimenti abbiamo programmato un piano d’azione dedicato: entro giugno un bando di 20 milioni di euro, con una piattaforma informativa e uno staff di supporto tecnico per la semplificazione delle procedure amministrative, compresi servizi e incentivi per le imprese. Da un punto di vista finanziario, stiamo lanciando bandi con oltre 70 milioni di euro per il venture capital, per sostenere le start up innovative in collaborazione con CDP. Inoltre, entro luglio sarà attivo l’hub dell’innovazione in collaborazione con Eni ed Enel dedicato all’energia e alla green economy che sarà in connessione con la business community di New York, per potenziare anche la formazione industriale», ha spiegato Roberta Angelilli.

Il secondo giorno della missione della delegazione della Regione Lazio a New York si era aperto con un meeting dedicato a start up e aziende Lazio alla Civic Hall di New York, uno spazio dedicato all’innovazione civica e tecnologica, pensato per riunire imprenditori, sviluppatori, attivisti e funzionari pubblici che lavorano su progetti con impatto sociale. La Civic Hall promuove la collaborazione tra settore pubblico e privato per affrontare sfide urbane attraverso la tecnologia e il coinvolgimento civico. Durante l’evento le realtà economiche laziali hanno avuto l’opportunità di presentarsi e stringere relazioni con investitori e aziende statunitensi.

La delegazione guidata dal presidente Rocca e dalla vicepresidente Angelilli, con il Presidente della Camera di Commercio Tagliavanti, insieme ad alcune aziende, aveva poi incontrato il presidente dell’Empire State Development di New York, Hope Knight.

L’Empire State Development (ESD) è l’agenzia ufficiale per lo sviluppo economico dello Stato di New York. Il suo obiettivo è promuovere la crescita economica sostenibile, attrarre investimenti, supportare le imprese e creare posti di lavoro in tutto lo Stato, attraverso incentivi, finanziamenti e progetti strategici.

Un dialogo ad alto livello in cui il presidente Rocca aveva avuto modo di soffermarsi sui temi della formazione, dell’innovazione e della sostenibilità, sottolineando la necessità di un continuo dialogo con le aziende e con le comunità del territorio. Una importante sinergia per poter coniugare sviluppo e attenzione alla persona, sia dal punto di vista delle nuove professioni (su cui la Regione Lazio sta lavorando per accompagnare i più giovani, attraverso la formazione qualificata sempre più richiesta dal mercato del lavoro) sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Una priorità, quest’ultima, della Giunta Rocca per la quale è fondamentale tenere presente anche i risvolti sociali e la sostenibilità.

Nel pomeriggio, invece, la delegazione si era infine recata presso il Consolato Generale d’Italia a New York, in cui aziende del Lazio si sono confrontate con importanti stakeholder americani e internazionali su temi legati alla Salute e alle Scienze della vita, alla rigenerazione urbana, all’hi tech e all’aerospazio, in chiave di innovazione e nuove sfide portate dall’AI.