Latina, hashish nel motore dell’auto: arrestati a Piazzale Gorizia due 23enni

LATINA – La Polizia di Stato ha arrestato nel pomeriggio di venerdì 11 aprile due ventitreenni, entrambi cittadini marocchini irregolari sul territorio nazionale, per concorso nella detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati in possesso di 1,5 kg di hashish, 300 grammi di marijuana ed alcuni grammi di cocaina – oltre a materiale per la pesatura, nonché due “repliche” di pistole, una semiautomatica ed una a tamburo, e relativi proiettili a salve.

Sono stati i poliziotti della Squadra Mobile, impegnati in uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel quartiere Nicolosi, mentre passavano in via Vittorio Veneto all’angolo piazzale Gorizia, a notare un’auto a bordo della quale stavano salendo i due giovani già noti alle forze dell’ordine, uno dei quali aveva in mano un involucro sospetto. Gli agenti hanno quindi deciso di controllare meglio e l’intuizione si è rivelata esatta: l’involucro conteneva oltre un etto di hashish. Sono state quindi effettuate delle perquisizioni personali, domiciliari e dell’autovettura, che hanno consentito di rinvenire il resto dello stupefacente, parte nascosto nel cofano della vettura, incastrato nel vano della batteria.

I due giovani sono stati condotti presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.