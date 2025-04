Latina, orecchio strappato con un morso si costituisce l’aggressore

LATINA – Si è costituito questa mattina presso il carcere di Rebibbia a Roma, Gianfranco Mastracci, l’uomo ricercato dalla Polizia di Stato per l’aggressione a Luca De Bellis al quale aveva strappato un pezzo di orecchio con un morso. I fatti nell’abitazione della vittima che si trovava agli arresti domiciliari per spaccio di droga.

Mastracci, 39anni, considerato l’esecutore materiale della brutale aggressione si era reso irreperibile, mentre nell’immediatezza dei fatti era stato arrestato il complice, il 23 enne Alex Tornesi. Ricercato attivamente dalla squadra mobile, vistosi alle strette, stamattina si è presentato spontaneamente in carcere, dove gli è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare.

Anche la vittima si trova da qualche giorno in carcere avendo il giudice disposto per lui l’aggravamento della misura cautelare. Proprio le indagini sui fatti avvenuti il 29 marzo avevano evidenziato che De Bellis violava le prescrizioni imposte a chi si trova ai domiciliari, facendo entrare in casa persone non autorizzate.