Pretende di bere gratis, il commesso si rifiuta e lui gli spacca il naso: arrestato Matteo Baldascini

LATINA – Si faceva dare da bere gratis, non era la prima volta, e quando il commesso, ha detto no, lui lo ha picchiato con violenza e gli ha spaccato il naso. E’ accaduto il 2 aprile e dopo articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, i Carabinieri della Stazione di Latina hanno arrestato Matteo Baldascini, 22 anni, già noto alle forze dell’ordine. Era da poco uscito dal carcere dove si trovava per una rapina messa a segno la mattina di Natale.

I militari hanno eseguito l’ordinanza applicativa di misura cautelare detentiva emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina con l’accusa di estorsione. All’episodio violento avevano assistito anche alcuni testimoni.

Le investigazioni dei Carabinieri avviate subito dopo i fatti, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto: l’arrestato, quella sera, noncurante della presenza di alcuni avventori, al rifiuto di bere gratis più birre – cosa che dalla ricostruzione dei militari dell’Ama era già avvenuta in passato con richieste estorsive che la vittima aveva sempre subito per timore di ritorsioni – ha aggredito

il commesso dell’attività, trascinandolo all’esterno e minacciandolo, anche di morte, lasciandolo poi a terra tramortito, e allontanandosi. E’ emerso che anche altri esercenti della zona avevano paura del ragazzo che con i suoi modi violenti aveva di fatto affermato il suo predominio nella zona. “Quelli in esame sono gravi e delicati episodi di reati contro il patrimonio mediante violenza alle persone, situazioni gravissime che i militari dell’Arma sono riusciti ad affrontare grazie alla continua presenza sul territorio ed alla fiducia riposta dalle vittime nell’operato delle Forze dell’Ordine e della Magistratura -. dicono dal Comando provinciale dei carabinieri – . L’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Latina rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza

pubblica avanzate dai cittadini, specie per quanto concerne la tutela ed il rispetto delle misure per fronteggiare i reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti, specie tra i giovani”.

Serve l’aiuto di tutti – aggiungono i carabinieri – che invitano commercianti e cittadini a collaborare “per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati”. “E’ fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza o a recarsi presso le Caserme dell’Arma.”