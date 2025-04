Latina ospita il “Villaggio Coldiretti”: tre giorni dedicati al cibo a km 0 e all’agricoltura sostenibile

Dal 16 al 18 maggio, il centro di Latina – tra Piazza del Popolo, via Diaz e Corso della Repubblica – si trasformerà nel “Villaggio Coldiretti”, un grande evento dedicato all’agricoltura a chilometro zero e alla promozione dei prodotti locali. L’iniziativa, promossa da Coldiretti Latina con il supporto del Comune, punta a valorizzare la filiera corta e a sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, su alimentazione sana e sostenibilità.

«Siamo orgogliosi di ospitare un evento che rafforza l’identità agricola della nostra città», afferma il sindaco Matilde Celentano. Il villaggio sarà un luogo d’incontro tra cittadini, produttori e istituzioni, con spazi espositivi, degustazioni, una fattoria didattica per i bambini, aree ristoro e panel tematici su ambiente e alimentazione.

«Abbiamo scelto di co-organizzare il Villaggio Coldiretti perché promuove uno stile di vita sano e modelli di sviluppo sostenibili», aggiunge l’assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino. L’evento rientra in una più ampia strategia di valorizzazione del comparto agricolo e produttivo del territorio.