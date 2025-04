1° Maggio Latina, tutte le strade portano in Piazza del Popolo per il concerto della Cisl

Decine di artisti in arrivo da tutta Italia sono pronti ad esibirsi in Piazza del Popolo per il concerto del 1° Maggio, organizzato dalla Cisl di Latina alle ore 18 nel centro della città capoluogo. Ospite d’eccezione sarà Valerio Scanu, vincitore del Festival di Sanremo 2010.

«Se Roma accoglie ogni anno i big della musica italiana, Latina è pronta ad affermarsi come la piazza delle nuove proposte – ribadisce il segretario generale del sindacato pontino Roberto Cecere -. “La cultura, l’arte e i giovani stimolano la nostra crescita, per un modello partecipativo” è il mantra scelto per questa Festa dei Lavoratori, per portare avanti la legge di iniziativa popolare promossa dalla Cisl che disciplina in ogni dettaglio la partecipazione attiva alla vita delle imprese. Un 1° Maggio il cui valore, nella nostra città, è stato rafforzato dalla visita del presidente della Repubblica alla Bsp Pharmaceuticals, uno degli stabilimenti più importanti del Paese, dove Sergio Mattarella ha ribadito il ruolo centrale del lavoro e della persona umana. È con questo spirito che vogliamo celebrare la nostra Festa dei Lavoratori in Piazza del Popolo, nel solco di un modello partecipativo dove sono questi ultimi a fare la differenza, come nel caso della Bsp ma anche in tanti altri luoghi di lavoro, in cui la collaborazione è indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi, oltre che per la realizzazione di un progresso sociale, un traguardo necessario per il completamento della democrazia. Viva il 1° Maggio!»

Sul palco saliranno ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia, artisti che arriveranno in città per esibirsi da nord a sud della Penisola: Federico Baldi, Collettivo Artistico Vesuviano, Known Physics, Antonio Colosimo, Ventidue, Noindex, Margine, Gabriele Spira, Corpoceleste, Mic, Vinicio Simonetti, Chiara Osso, Lyora, Maladie Des If, Dinìche, Marea, Chiré, Lorenzo Iuracà, Sarai e Gianluca Chiaradia.