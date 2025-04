Latina, rissa in via Giulio Cesare, arriva la convalida dei quattro arresti

È stata convalidata l’arresto delle quattro persone fermate dai Carabinieri nella notte tra sabato e domenica per una violenta rissa aggravata avvenuta in via Giulio Cesare a Latina. Si tratta di tre cittadini tunisini tra i 20 e i 34 anni e di una ragazza di 19 anni, tutti residenti nel capoluogo pontino. Durante la rissa, scoppiata per futili motivi e degenerata con l’uso di coltelli, due persone sono rimaste ferite: una di loro è ancora ricoverata in ospedale, dove è piantonata dai militari. Al termine dell’udienza di convalida, una degli arrestati è stata posta ai domiciliari, mentre per gli altri tre, compreso quello ricoverato, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Latina è avvenuto su segnalazione al 112. Due degli arrestati erano stati condotti nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia, mentre la giovane è stata riportata a casa in regime di detenzione domiciliare. Le indagini proseguono per identificare anche altri due soggetti coinvolti nella rissa, al momento rimasti ignoti.