Terracina, oltre 250mila euro per la riqualificazione della sede di Latina Formazione Lavoro

È stata inaugurata oggi la sede rinnovata di Latina Formazione Lavoro a Terracina, dopo un intervento di riqualificazione da oltre 250mila euro finanziato dalla Provincia di Latina. Il Presidente Gerardo Stefanelli, in visita istituzionale, ha sottolineato l’importanza della formazione professionale come leva di sviluppo per i giovani e il territorio.

I lavori hanno riguardato l’adeguamento normativo degli ambienti, l’acquisto di attrezzature all’avanguardia come torni e frese, il potenziamento del servizio di trasporto tra Terracina e Latina e la riorganizzazione logistica della struttura. Durante l’incontro, l’Amministratore Unico Diego Cianchetti e il Direttore Livio Mansutti hanno illustrato gli interventi e le prospettive future della sede. Presso la sede di Terracina è attivo il corso triennale per Operatore meccanico, con un tasso di occupazione post-qualifica vicino al 100%, grazie al forte legame con il tessuto produttivo locale.

Latina Formazione Lavoro, società pubblica nata nel 2005, offre percorsi gratuiti e professionalizzanti nelle sedi di Latina, Aprilia, Fondi e Terracina, nei settori meccanico, elettrico, estetico, ristorazione, grafica, informatica e termoidraulica. I corsi, finanziati da Regione Lazio e Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+ 2021-2027), sono rivolti a giovani in obbligo formativo, con titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo.

Sono già in programma nuovi interventi di ammodernamento, a conferma del ruolo centrale della società nella formazione professionale del territorio pontino.