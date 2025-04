Primo Maggio, la Uil di Latina a Roma per chiedere più sicurezza sul lavoro

“Anche il nostro territorio è segnato da troppe tragedie sul lavoro. Per questo il Primo Maggio saremo in piazza a Roma, per chiedere più salute e sicurezza”. Lo ha dichiarato Luigi Garullo, segretario generale della Uil di Latina, annunciando la partecipazione della delegazione pontina alla manifestazione nazionale dedicata quest’anno al tema del lavoro sicuro, con lo slogan “Uniti per il lavoro sicuro”.

Garullo ha ricordato le recenti vittime locali, tra cui Satnam Singh e Singh Satwinder, sottolineando che solo nei primi due mesi del 2025 in provincia di Latina si sono registrati 497 infortuni e 3 decessi. Un inizio d’anno che conferma le criticità già emerse nel 2024, chiuso con 13 morti sul lavoro e oltre 3.470 infortuni, rendendo il territorio pontino secondo solo a Roma per incidenza di incidenti e vittime.

“Il lavoro non può continuare a essere causa di morte – ha aggiunto Garullo – come ha ricordato anche il Presidente della Repubblica nella sua recente visita a Latina. Per questo, con la campagna #ZeroMortiSulLavoro, continueremo a chiedere più tutele, controlli e ispezioni, finché non ci saranno garanzie vere per la sicurezza dei lavoratori”.