Latina, sopralluogo al cantiere del Parco Falcone e Borsellino

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori di riqualificazione del Parco Falcone e Borsellino, uno degli interventi più significativi finanziati dal Pnrr per la città di Latina. Questa mattina il sindaco Matilde Celentano ha effettuato un sopralluogo al cantiere, accompagnata dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale, dal presidente della commissione Lavori pubblici Fausto Furlanetto, dai capigruppo di maggioranza e opposizione, dalla dirigente Micol Ayuso e dai tecnici incaricati.

L’intervento, del valore complessivo di 5,5 milioni di euro, punta a restituire alla cittadinanza un parco completamente rinnovato, accessibile e sostenibile. Tra le novità previste: nuovi percorsi pedonali e ciclabili, aree verdi, spazi attrezzati per attività culturali e sportive, quattro punti ristoro e una pista di pattinaggio riqualificata.

“Da fuori non si percepisce ancora pienamente, ma il cantiere procede con ordine e rapidità. Il parco sta cambiando volto e diventerà un luogo moderno, pensato per tutta la comunità”, ha dichiarato il sindaco Celentano. Tra gli interventi già in fase avanzata, la nuova pavimentazione nei viali principali e nell’area giochi, dove è stato posato un materiale anti-trauma. Le grandi giostre destinate allo spazio ludico sono attualmente in fase di installazione.

Modifiche alla recinzione originaria del parco consentono ora una vista più ampia sui lavori in corso, offrendo alla cittadinanza un’anteprima della trasformazione in atto. “La soddisfazione condivisa oggi durante il sopralluogo – ha aggiunto Celentano – testimonia l’impegno dell’amministrazione nel realizzare un’opera che migliorerà la qualità urbana della città”.

Tra le novità più significative anche la creazione di una “area farfalle”, progetto a cui la prima cittadina ha dichiarato di tenere particolarmente. Lo spazio sarà dedicato alla tutela della biodiversità, con la piantumazione di essenze vegetali specifiche per attrarre farfalle e altri insetti impollinatori. L’iniziativa sarà affiancata da attività didattiche rivolte alle scuole, tra cui la liberazione controllata di farfalle e l’installazione di rifugi per api solitarie e altri insetti utili.

“L’area farfalle – ha concluso il sindaco – sarà non solo un angolo suggestivo e naturale del parco, ma anche un’occasione educativa per sensibilizzare le nuove generazioni sul valore degli ecosistemi urbani”.