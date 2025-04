Ponza, rifiuti speciali abbandonati sulla spiaggia di Cala Feola

Nei giorni scorsi, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Latina, in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Ponza e la Polizia Locale, hanno sequestrato un’area di circa 1000 metri quadri nella località Cala Feola, nel comune di Ponza. Nel tratto di spiaggia interessato sono stati rinvenuti rifiuti speciali abbandonati, tra cui imbarcazioni in disuso, metalli, plastica, legname e altri materiali. Secondo i primi accertamenti, i rifiuti proverrebbero da un cantiere navale presente sull’arenile, dismesso ormai da diversi anni. Dalle informazioni raccolte, si ipotizza inoltre che nel tempo possano essere stati interrati sul posto altri rifiuti di diversa natura, sempre riconducibili all’attività del cantiere. Il sequestro è stato eseguito a carico di ignoti. Sono in corso ulteriori indagini per individuare i responsabili dell’abbandono e dell’eventuale interramento illecito dei materiali.