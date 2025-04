Nucleare, Latina torna papabile. Artizzu: “Sogin mette a disposizione i vecchi siti”

LATINA – Torna a far discutere la questione “nucleare” a Latina. Lunedì, a Milano, nel corso di un evento organizzato dalla Lega, dal titolo “Il nucleare sostenibile: l’Italia riparte”, l’amministratore delegato della Sogin, Gian Luca Artizzu, ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono arrivate dritte anche a Latina.

“Per un ritorno al Nucleare, oltre alle sue competenze, Sogin mette a disposizione i siti delle vecchie centrali che stiamo smantellando. Noi smantelliamo gli impianti, non i siti. Questi sono stati progettati e manutenuti come siti per ospitare una centrale nucleare e sono la naturale destinazione per un futuro nuovo impianto”, ha dichiarato Artizzu. Tra queste, naturalmente, figurerebbe anche la centrale nucleare di Borgo Sabotino. Di conseguenza, non si sono fatte attendere le prime risposte contrariate alle parole del dirigente Sogin.

Europa Verde, attraverso un comunicato, si è interrogata sui costi e l’impatto ambientale che avrebbe la riattivazione della centrale, in un territorio che, oltre all’attività di quest’ultima, ha subito per anni la presenza della discarica di Borgo Montello. “Prima di pensare a costruire una nuova centrale” dice Europa Verde, “l’amministratore delegato della Sogin dovrebbe chiarirci a che punto è il decommissioning, e quando e se l’area sarà completamente decontaminata”. Inoltre, per Europa Verde la questione è chiara: “la via più veloce ed economica per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas serra, e l’indipendenza energetica nel nostro paese, è quella dell’efficienza, del risparmio energetico e delle energie rinnovabile. Come calcolato dall’Agenzia Internazionale per l’Energia, il costo di generazione dell’elettricità, considerando i costi complessivi degli impianti, è di 170 dollari al Kwh (kilowattora) per il nucleare e 50 dollari al Kwh per il solare fotovoltaico”.

Infine, non è mancato l’appello alle istituzioni: “chiediamo ai rappresentanti della filiera di governo della destra se nel futuro i cittadini di Latina dovranno farsi carico di questa ulteriore servitù”, così come non sono mancati i dubbi sulla progettazione di un nuovo avvio del nucleare a Latina, tra costi e tempi di costruzione ancora indefiniti.

Anche Valeria Campagna, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Latina, commenta le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Sogin: «Siamo fermamente contrari a questa ipotesi. Abbiamo appreso con preoccupazione le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Sogin – prosegue Campagna –. Dietro parole rassicuranti e tecnicismi si cela una proposta che mette nuovamente a rischio il nostro territorio. Abbiamo il sole, il mare, il vento: risorse straordinarie che possono garantire energia pulita, sicura e sostenibile. Le tecnologie rinnovabili sono ormai mature e, negli ultimi vent’anni, hanno abbattuto i costi di venti volte. Investire lì è la scelta più giusta, economica ed ecologica. Eppure, questo governo continua a ostacolare quella strada: un governo che si mostra ogni giorno più ostile alla transizione ecologica. Pensare di affrontare la crisi climatica rilanciando il nucleare è miope e anacronistico. Latina ha bisogno di investimenti in innovazione, tutela ambientale e sviluppo sostenibile, non di diventare il capro espiatorio di una strategia energetica sbagliata. Questa non è una battaglia ideologica. È una battaglia di giustizia ambientale, di responsabilità verso Latina e verso il pianeta. Latina non può e non deve tornare indietro».

A giugno del 2024, il Consiglio comunale di Latina aveva approvato una mozione presentata dalla capogruppo del M5S Maria Grazia Ciolfi per dire no al ritorno del nucleare a Latina.