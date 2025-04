Lavori nell’isola pedonale, le vecchie fioriere portate a Capoportiere: ne arriveranno 33 nuove

LATINA – E’ stata completata l’asfaltatura dell’isola pedonale cittadina dove sono in corso i lavori di restyling. La settimana precedente, la ditta incaricata dei lavori, aveva posato la fibra per connettere panchine e fioriere smart, dove si potranno ricaricare cellulari e pc, poi i lavori sono proseguiti con la sistemazione della pavimentazione che al termine delle opere dovrebbe essere grigio chiara.

Nel frattempo, le vecchie fioriere sono sparite, trasferite in piazzale Loffredo a Capoportiere, e saranno sostituite da 33 nuove che conterranno alberi di leccio e un’essenza di rosmarino. Ci saranno anche percorsi tattili per persone ipovedenti. Nel fine settimana i lavori si fermano per consentire la fruizione dell’area nelle giornate di massimo afflusso, po i si riprenderà in modo da terminare entro Pasqua (tempo permettendo).