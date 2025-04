Sezze celebra la 54ª Sagra del Carciofo: edizione speciale su due giornate

SEZZE – Il 12 e 13 aprile 2025 torna a Sezze l’appuntamento più atteso dell’anno: la Sagra del Carciofo, giunta alla sua 54ª edizione. Quest’anno, per la prima volta, l’evento raddoppia e si estende su due giornate, con un programma ricchissimo: stand gastronomici, visite guidate, musica, cultura, spettacoli e ovviamente il protagonista assoluto, il carciofo romanesco di Sezze.

“È una scommessa della città per la città – spiega il Sindaco Lidano Lucidi – una scelta che mira a valorizzare la nostra economia, la nostra cultura e la nostra accoglienza. Siamo un’amministrazione che crede nell’innovazione e anche nella tradizione.”

La Sagra fa parte di un progetto più ampio: la Primavera Setina, un calendario di eventi che abbraccia la Passione di Cristo, la Festa della Liberazione e la prossima consegna della Medaglia d’Oro al Valor Civile, oltre a tante iniziative enogastronomiche come la Sagra della Visciole.

Il carciofo, fiore all’occhiello della produzione agricola locale, sarà celebrato in tutte le sue forme, accompagnato da altri prodotti tipici come l’olio extravergine, il pane e i vini del territorio, come ha raccontato a Gr Latina il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi.