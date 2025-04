Cambio alla guida della squadra Mobile di Latina, arriva Lodeserto

LATINA – Il Vice Questore della Polizia di Stato Giuseppe Lodeserto è il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Latina. Prende il posto del neo promosso alla qualifica di Primo Dirigente, Guglielmo Battisti, arrivato da soli sei mesi nel capoluogo pontino e che ha già lasciato la Questura di Latina alla volta della Questura di Bologna, dove andrà a dirigere la Squadra Mobile.

Nato a Pisa nel 1979, il dr. Lodeserto, dopo essersi laureato ed essere entrato in Polizia vincendo il concorso per funzionari, ha svolto il suo primo incarico presso il Commissariato di Massa Carrara per poi dedicarsi in tutta la successiva attività professionale agli uffici della Squadra Mobile.

Esperto di polizia giudiziaria e con un Master in Prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, prima di approdare alla Questura di Latina, il Dirigente ha diretto le Squadre Mobili di Imperia e Livorno dove si è evidenziato per la sua esperienza e per i rilevanti risultati investigativi raggiunti.

Il Nuovo Dirigente è stato accolto dal Questore Fausto Vinci, che gli ha formulato i migliori auguri di buon lavoro.