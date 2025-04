Lenola, gli sparano di striscio alla nuca perché li accusa di un furto: due arresti

LENOLA – Sono già in carcere con l’accusa di omicidio per aver causato la morte di Antonio Grossi, 63enne di Fondi, ritrovato cadavere da alcuni familiari, all’interno della sua abitazione il 9 giugno scorso dopo un pestaggio. Oggi per due uomini di Lenola è arrivata una nuova ordinanza cautelare eseguita questa mattina mattinata dai Carabinieri della Compagnia di Terracina con l’accusa di essere gli autori del ferimento, con un colpo di arma da fuoco alla nuca e, qualche giorno dopo, di gravi minacce, anche di morte, pronunciate in un bar della cittadina del sud pontino, nei confronti dell’uomo, anche lui detenuto, accusato dell’attentato incendiario all’auto del sindaco di Lenola.

Durante le indagini, attraverso l’escussione di varie persone informate sui fatti, acquisizione di sistemi di video-sorveglianza, perquisizioni di iniziativa, i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire la violenta aggressione armata. La vittima non aveva voluto denunciarla, invece, e anzi ai sanitari del Pronto Soccorso dove si era recato nell’immediatezza dei fatti, aveva dichiarato di essersi fatto male cadendo su un sasso. Il movente, essere stati accusati dalla vittima di un furto avvenuto a Lenola nei mesi precedenti l’aggressione.