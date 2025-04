Pasqua 2025: a Maenza torna la suggestiva Passione di Cristo

Il Venerdì Santo torna a Maenza una tra le manifestazioni più amate e di maggior successo: la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo. Nel periodo della Settimana Santa, il paese sarà la sede di una serie di iniziative storico-culturali e religiose, che come ogni anno richiamano migliaia di turisti. A fare da protagonista l’Associazione Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo, che si occupa di realizzare tutti gli eventi che hanno luogo durante questo periodo temporale.

La Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo di Maenza, si svolge dal 1969, quando Padre Roberto Fastella decise di trasformare l’antica processione penitenziale del Venerdì Santo, che si svolgeva nel Paese, in una vera e propria rappresentazione teatrale. Le rappresentazioni teatrali, che si svolgono durante la Settimana Santa, sono ormai radicate nel tessuto popolare, tanto da assumere nel corso degli anni il ruolo di tradizione storico-culturale. Tradizione che fornisce grande notorietà a Maenza e che viene trasmessa di generazione in generazione. Giovani, uomini, donne e bambini, si trasformano nei giorni della Settimana Santa in altrettanti attori per interpretare i ruoli dei personaggi della Bibbia e del Vangelo: Gesù, Apostoli, Maria, Caifa, Pilato, Erode, le pie donne, soldati, popolani… riproponendo così dal vivo, il dramma storico

svoltosi duemila anni fa a Gerusalemme.

Il culmine della narrazione arriverà proprio venerdì 18 aprile alle ore 21.00, con la messa in scena della crocifissione e Resurrezione.

Vanessa Risi ha spiegato al microfono di Roberta Sottoriva come si svolgerà l’evento e tutti i dettagli che riguardano una delle manifestazioni più sentite da tutta la comunità: