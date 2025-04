Cisterna, 250 volontari interpretano i 14 quadri della Via Crucis cittadina

CISTERNA DI LATINA – Il 18 aprile, nell’occasione del Venerdì Santo, a partire dalle 20:30 avrà luogo la Via Crucis cittadina con la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo che vede coinvolte le sei parrocchie dell’Unità di Collaborazione Pastorale e migliaia di cittadini che ogni anno si uniscono al corteo. Quest’anno la Via Crucis sarà caratterizzata dalle meditazioni preparate dal Vescovo Diocesano Mons. Mariano Crociata, che ha voluto offrire un segno di particolare unità in questo anno giubilare.

L’Associazione Nova Totus Tuus, sotto la Direzione Artistica di Monica Scalese, con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, curerà lungo il percorso, 14 quadri viventi che aiuteranno a far sì che la preghiera dei fedeli possa assumere uno sguardo contemplativo.«I 14 quadri, interpretati da circa 250 volontari – afferma Angelo Agnoli, presidente dell’Associazione Nova Totus Tuus – rappresenteranno le stazioni della Via Crucis in cui, passo dopo passo, sarà possibile riconoscere l’atto di profonda donazione del Cristo – affermano gli organizzatori -. In questo tempo di incertezze a causa della situazione mondiale travagliata da guerre, calamità naturali e lotte sulla prevaricazione economica dell’altro, contemplare l’amore di un Dio che condivide il dolore degli ultimi e che offre un modo diverso di stare al mondo, non può che far nascere in ognuno la speranza che nulla è perduto».

«Ringraziamo – aggiunge Agnoli – i parroci delle Parrocchie di Cisterna per averci permesso in questo anno giubilare di poter nuovamente dare vita a una tradizione che da anni unisce Cisterna in una nuova veste pregna di fede e preghiera comune. Un grazie va all’Amministrazione Comunale, il Sindaco Mantini, la Vicesindaca Innamorato e la consigliera Contarino per sostenerci nella realizzazione e mettersi a disposizione per la vera e propria realizzazione. Grazie ai nostri sponsor, che ogni anno ci sostengono e supportano. Grazie alle Forze dell’Ordine, al Comando della Polizia Locale, alle associazioni di protezione civile e a tutti coloro che direttamente o indirettamente collaborano all’iniziativa”

Il corteo partirà alle ore 20:30 da Piazza Caetani, procederà poi lungo questo itinerario:

Via G. Carducci – Via A. Manzoni – Corso della Repubblica – Via Verdi – Piazza Mascagni – Via G. D’Arezzo – Via Po – Piazza Michelangelo – Via Leonardo Da Vinci – Piazza Caduti in Guerra – Via Quattro Giornate di Napoli – Piazza Cesare Battisti – Corso della Repubblica.

Tornerà poi su Piazza XIX Marzo per la benedizione finale.