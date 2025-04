Piano Saraceno, via libera dalla Commissione Urbanistica

Passo in avanti per il Piano di zona Saraceno. La Commissione Urbanistica del Comune di Latina, presieduta dal consigliere Roberto Belvisi, ha approvato la proposta di variante urbanistica che permetterà la realizzazione di nuovi alloggi in località Gionchetto. Il piano sarà presto discusso e votato in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, che ha ringraziato i commissari e i tecnici comunali per il lavoro svolto. “L’obiettivo – ha spiegato – è rispondere alla crescente richiesta di abitazioni, attuando un piano di edilizia economica e popolare che permetta di offrire case a un numero maggiore di famiglie”.

L’area interessata, che oggi è classificata come zona agricola, si estende per circa 37mila metri quadrati. La variante al piano regolatore consentirà di trasformarla in una zona residenziale, con la costruzione di 104 nuovi alloggi, in grado di ospitare circa 375 persone. Oltre agli spazi abitativi, il progetto prevede anche aree verdi e parcheggi per un totale di 5mila metri quadrati.

Il Piano Saraceno era fermo dal 2004. Dopo anni di attesa, nel 2024 è stato riportato in Consiglio comunale per un primo passaggio, in cui si è preso atto dell’assenza di osservazioni da parte dei cittadini. Ora, con la proposta approvata in Commissione, il Comune si prepara a compiere il passo decisivo per avviare i lavori.

“Questo piano – ha aggiunto l’assessore Muzio – si inserisce in un più ampio programma di edilizia pubblica portato avanti dall’amministrazione, insieme ad altri progetti già approvati come La Rosa, Zani e Casal dei Pini. Grazie alle modifiche al regolamento Erp, stiamo finalmente creando le condizioni per realizzare complessivamente 643 nuovi alloggi nella nostra città”.

Un risultato importante, che punta a dare risposte concrete alle esigenze abitative della popolazione e che rappresenta, secondo l’assessore, “un segnale tangibile del rispetto degli impegni presi dalla maggioranza”.