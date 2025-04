Forza Italia vota scheda bianca sui revisori dei Conti di Abc: “Si guardi a costi ed efficienza del servizio”

LATINA – Forza Italia prende le distanze dalla maggioranza e vota scheda bianca sui nomi dei revisori dei conti di Abc, l’azienda che gestisce il servizio rifiuti. Chiede la pattuglia azzurra che sia varata la programmazione e definizione del servizio: “Come più volte specificato, l’unico interesse di Forza Italia è fornire una gestione del servizio efficiente ed efficace anche sul piano dei costi che ricadono sui cittadini. La governance dell’azienda è elemento successivo rispetto ad una programmazione e definizione del servizio che ad oggi non è ancora stata effettuata”, dichiara in una il gruppo consiliare di FI formato da Giuseppe Coriddi (capogruppo) , Mauro Anzalone e Fausto Furlanetto, alle cui voci si unisce il coordinatore comunale di Latina, Stefano Cardillo: ” La scelta di restare in aula mantenendo il numero legale è stato un atto di assoluta responsabilità considerato che i revisori dei conti rappresentano un organo necessario al funzionamento dell’azienda. L’espressione di posizioni diverse è il motore di ogni democrazia proprio nell’ottica di mettere in campo le scelte migliori per la comunità che abbiamo l’onore di rappresentare”, aggiungono.

Le schede bianche, inoltre, non sono state solo tre, ma cinque. Lo fa notare l’opposizione: «La votazione per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti di ABC ha rivelato in modo inequivocabile la frattura all’interno della maggioranza. Cinque schede bianche, riconducibili con ogni probabilità ai consiglieri di Forza Italia e Lega, hanno segnato un evidente atto di disobbedienza politica» affermano i consiglieri comunali di Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032. «Un gesto che non può essere derubricato a semplice dissenso, ma che assume il peso di un vero e proprio strappo all’interno della coalizione di centrodestra. La votazione odierna è la punta dell’iceberg di una crisi più profonda, che mette in discussione non solo il futuro di ABC, ma la tenuta stessa del governo cittadino».