Quaranta vetture d’epoca per l’edizione 2025 della Coppa d’Oro della Maga Circe

LATINA – Tutto pronto per l’edizione 2025 della Coppa d’Oro della Maga Circe, il prestigioso evento che prenderà il via venerdì 11 aprile e si concluderà domenica. La Coppa, organizzata dal Clas, il Circolo Latina Automoto Storiche del presidente Enrico D’Antrassi, porterà sulle strade della provincia di Latina oltre 40 vetture d’epoca e sportive, costruite entro il 1965. La manifestazione si snoderà lungo un suggestivo itinerario che coniuga la passione per i motori con la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico locale, offrendo ai partecipanti e agli appassionati un’esperienza unica all’insegna dell’eleganza, della tradizione e dell’autenticità.

Tra le numerose vetture presenti, tutte molto interessanti e prestigiose, possiamo segnalare la Lancia Aurelia B52, che è un esemplare unico, poi una rarissima ed elegantissima Chrysler Ghia gs1 (prodotta in dieci esemplari) del 1953, la Rolls-Royce Convertibile, ma anche tante Lancia Aurelia, come le B20 e le B24, senza dimenticare le auto che facevano sognare i giovani degli anni Cinquanta e Sessanta come la Porsche 356, la mamma dell’attuale 911, l’Alfa Romeo Giulietta Spider, la Triumph TR2 e TR3, o l’MG.

Si parte domani alle ore 15:00 da Sabaudia, con il ritrovo degli equipaggi e la tradizionale punzonatura. Alle 16:30, le auto si trasferiranno nel centro storico, dove resteranno esposte al pubblico, offrendo un’occasione unica per ammirare da vicino autentici capolavori dell’automobilismo.

Alle 18:00 si accenderanno i motori per il circuito cittadino, con le prime prove di abilità, uno degli elementi più affascinanti e distintivi della manifestazione. La giornata si concluderà con una cena sul lago, intorno alle ore 20:00, al San Francesco, in un’atmosfera suggestiva e conviviale, prima del rientro negli hotel convenzionati previsto per le 22:30.

Sabato 12 aprile sarà la giornata più intensa dal punto di vista del percorso: dopo il ritrovo alle ore 8:30 nel centro storico di Sabaudia, la carovana partirà alle 9:00 alla volta di Fossanova, Carpineto, Segni, Cori e Norma, con nuove prove di abilità lungo il tragitto. A Cori, alle 12:00, è previsto un piacevole aperitivo, prima di raggiungere Sermoneta per le 13:00, dove gli equipaggi potranno gustare il pranzo e visitare lo splendido Castello Caetani, tra i gioielli architettonici più rappresentativi del territorio.

Alle 16:30 ripartenza verso Bassiano, il Parco del Circeo e Sabaudia, attraversando ulteriori tratti cronometrati. La giornata si chiuderà con un momento esclusivo: alle 19:30 aperitivo al tramonto e cena di gala presso l’elegante Hotel Oasi di Kufra, prima del rientro serale previsto per le 23:00.

Domenica 13 aprile, gran finale: ritrovo alle 9:30 in piazza a Sabaudia e mezz’ora dopo partenza per San Felice Circeo, dove alle 10:30 andrà in scena la 5ª edizione del Circeo Historic, con le ultime prove di abilità che decreteranno la classifica conclusiva. Alle 12:30 trasferimento presso il San Francesco Charming Hotel, che ospiterà alle 13:00 il pranzo conclusivo con le attesissime premiazioni finali.

Tre giorni all’insegna dello stile, della passione per i motori e della valorizzazione di un territorio straordinario: la Coppa d’Oro della Maga Circe si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’automobilismo classico e del turismo esperienziale.