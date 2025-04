Terracina, sorprendono pescatori di frodo, aggredite le guardie ittiche, un ferito

TERRACINA – Una guardia ittica è stata ferita nella notte appena trascorsa, durante un’attività di controllo sul territorio. L’uomo era in servizio con alcuni colleghi della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, quando il gruppo è stato aggredito da pescatori di frodo, intenti nella cattura illegale di anguille. Gli aggressori, provenienti dalla regione Campania, hanno reagito violentemente ai controlli.

Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie della Polizia di Stato e il personale del 118. La guardia ferita durante l’aggressione è stata trasportata all’ospedale di Terracina per accertamenti medici. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili.

“La FIPSAS provinciale di Latina – si legge in una nota – esprime la massima solidarietà alla guardia coinvolta e condanna fermamente ogni atto di violenza contro chi opera a tutela dell’ambiente e della legalità”.