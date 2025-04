Ultima al Francioni, c’è il Potenza tra il Latina e la salvezza

LATINA – Il Latina affronterà il Potenza al Francioni. Domani, alle 18:30, si giocherà, la partita più importante della stagione per i nerazzurri. Infatti, alla squadra allenata da Alessandro Bruno, basterà cogliere qualche altro punto contro i lucani per la salvezza. Risultato che arriverebbe dopo una stagione tormentata, anche per le vicende capitate fuori dal campo da gioco. L’ultima, l’aggressione subita da Tamir Berman dopo la sconfitta con il Trapani.

Visto il clima teso, la società ha provato con dell’iniziative a calmare gli animi. Domani i giocatori del Latina scenderanno in campo con la maglietta orange, realizzata in collaborazione con Ezeta, e con l’intento di ricordare la vittoria per uno a zero nel derby contro il Frosinone del 2002. Infatti, Per l’occasione sia i tifosi pontini che l’attaccante Simonetti, autore del gol vittoria, indossarono, appunto, delle magliette arancioni.

Tornando al calcio giocato, il Latina non avrà di certo vita facile contro il Potenza. La squadra lucana è stata capace nel corso della stagione di prestazioni significative. Una, tra l’altro, proprio contro i nerazzurri, quando nel girone d’andata il Potenza si impose per cinque reti a una, quattro delle quali realizzate nel giro di dieci minuti. Il Latina, di conseguenza, dovrà farsi forza e continuare su quella scia emotiva nata dall’arrivo di Alessandro Bruno. Infatti, il nuovo allenatore è stato in grado di scuotere la squadra e di ottenere una vittoria importante la settimana scorsa contro il Picerno, per di più giunta in trasferta.

Attualmente, il Latina si trova a 31 punti in quindicesima posizione, appena cinque sopra la Casertana, la quale occupa l’ultimo posto utile per i play-out. Dunque, la salvezza potrebbe arrivare già domani in caso di vittoria dei nerazzurri, oppure grazie di sconfitta o pareggio dei campani, impegnati sempre domani con il Crotone. Per il Latina, sarà quindi meglio chiudere la pratica salvezza già di sabato santo, visto che per l’ultima di campionato dovrà vedersela contro l’Audace Cerignola, squadra seconda in classifica e che viene da un campionato di più alto livello rispetto ai pontini.