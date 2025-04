PasquArte: Fabio Pantano apre al pubblico la Casa d’Arte al Nicolosi

LATINA – Nel quartiere Nicolosi a Latina in via E. Filiberto 42 Lotto 2 scala B alle ICP Fabio Pantano apre di nuovo la sua casa per una visita pasquale. Per tutta la giornata della domenica di Pasqua si potrà visitare la dimora dell’artista completamente decorata dalla grande creatività di Pantano. Sei anni di interventi artistici e decorativi su suppellettili, muri e persino i servizi. Un’incessante attività artistica e di rigenerazione degli oggetti, anche di risulta, ritrovati in città e in discariche abusive nel territorio circostante, che trasformano un appartamento popolare in una pittoresca casa-museo nel cuore dello storico quartiere.

I visitatori troveranno anche il suo primo libro “Uno comune di cosa maschile singolare” edito da Novecento. L’evento è curato da Fabio D’Achille che ha inserito Casa Pàntano nel circuito del Museo d’Arte Diffusa: “una casa AD ARTE perché Fabio si spinge fino al dettaglio, il cassetto, la porta, lo specchio, la mensola, il letto a castello e si anche il lavandino, l’armadietto, tutto coloratissimo, pareti e suppellettili e naturalmente i quadri, le innumerevoli sculture, gli intarsi, basso e alto rilievi. Lo spazio coloratissimo di Fabio si può visitare gratuitamente senza prenotazione semplicemente arrivando nel cortile condominiale e infilandosi nell’appartamento al piano terra”. Infomad: 3933242424