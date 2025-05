Sabaudia, più di mille per la 39° Ciclonatura

SABAUDIA – E’ partita intorno alle 10 dalla Piazza del Comune di Sabaudia, la 39° Ciclonatura. Oltre mille partecipanti al via della storica manifestazione promossa in collaborazione da da AVIS Comunale e Pro Loco Sabaudia, che unisce sport, natura e solidarietà. Le bici si muovono su un percorso di circa 25 chilometri che dalla piazza centrale si dirigerà verso il Lungomare per poi entrare nella foresta planiziaria, con due tappe ristoro previste in località Cerasella e al Centro visitatori del Parco, dove si concluderà l’iniziativa.