A Ninfa il 1° Festival Internazionale della Stampa d’Arte

Sta per giungere al termine la 1a edizione del Festival Internazionale della Stampa d’Arte, ideato e organizzato dall’Associazione Cartedautore per mettere in luce e diffondere la pratica dell’incisione, e insieme valorizzare i luoghi artistici e i paesaggi del nostro territorio. Non a caso le prime tre esposizioni sono state organizzate presso tre luoghi di rilevanza culturale e ambientale: il Museo della Città e del Territorio di Cori, il Palazzo Caetani di Cisterna di Latina e l’Azienda agricola “Dominio Collettivo ASBUC”, nell’area del monumento naturale del Lago di Giulianello.

Nel corso di questa prima metà di maggio si terrà quindi l’ultimo appuntamento della rassegna di esposizioni grafiche previsto nella splendida cornice del Giardino di Ninfa, luogo di grande rilevanza storica, naturalistica e culturale riconosciuta a livello internazionale.

Le numerose incisioni inviate da artisti di tutto il mondo saranno esposte presso il Vecchio Municipio, che potrà essere raggiunto al termine della rituale visita guidata del Giardino. L’apertura della mostra è prevista per sabato 3 maggio alle ore 10:00; le opere resteranno esposte fino a domenica 11 maggio, data che chiuderà ufficialmente questa edizione sperimentale del Festival della Stampa d’Arte: il successo della rassegna, dimostrato dalla grande risonanza mediatica e dall’abbondante afflusso di pubblico finora ottenuti, fa presagire nuove edizioni per gli anni successivi.