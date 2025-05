Pontinia sogna in grande! Sabato la semifinale scudetto d’andata contro Salerno

PONTINIA – Sabato 3 Maggio sarà una data da segnare in rosso per gli appassionati di pallamano: alle ore 17:30 l’Adattiva Pontinia scenderà in campo al palazzetto dello sport Marica Bianchi per la semifinale d’andata dei play-off scudetto contro Salerno, una delle formazioni più blasonate del panorama nazionale. Si prevede il tutto esaurito per un appuntamento storico: per il quarto anno consecutivo la formazione pontina accede alla semifinale tricolore, un traguardo che testimonia la crescita costante del club negli ultimi cinque anni.

Grazie al secondo posto conquistato al termine della stagione regolare, la squadra del presidente Mauro Bianchi avrà dalla sua il fattore campo: dopo la gara d’andata a Pontinia, il ritorno si giocherà il 10 maggio a Salerno e l’eventuale “bella” si disputerà ancora in casa. «Sarà una partita molto impegnativa – ha dichiarato il tecnico Nikola Manojlovic – perché affrontiamo una squadra costruita per vincere lo scudetto. Abbiamo lavorato duramente, sia sulla tattica sia sull’aspetto fisico, e sono felice di avere la squadra al completo: le infortunate sono rientrate e sabato ci faremo trovare pronti. Salerno ha numeri impressionanti: secondo miglior attacco e seconda miglior difesa del campionato, con almeno due giocatrici di livello per ruolo. Serve una prestazione perfetta».